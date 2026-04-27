In Israele, due figure politiche appartenenti a schieramenti diversi hanno annunciato una fusione prima delle prossime elezioni. L’ex premier di destra e il leader centrista dell’opposizione hanno deciso di unirsi in un’alleanza con l’obiettivo di sfidare il primo ministro uscente. La decisione ha attirato l’attenzione dei media, che hanno definito questa unione come una “strana coppia” nel panorama politico nazionale.

Qualcuno l’ha già definita “la strana coppia”, ma l’ex premier di destra Naftali Bennett e il leader centrista dell’opposizione Yair Lapid hanno siglato un’intesa in vista delle elezioni di fine anno in Israele, con il preciso intento di battere il primo ministro uscente, Benjamin Netanyahu. La sorpresa è che i leader dei due partiti, con orientamenti sensibilmente diversi, non hanno scelto una semplice alleanza, ma hanno addirittura annunciato la fusione delle rispettive forze politiche. Si tratta di una mossa molto forte sul piano politico, ma non del tutto inedita in Israele. Già cinque anni fa, infatti, si era registrata un’alleanza simile che aveva portato a una temporanea uscita di scena di Netanyahu.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - In Israele nasce la ‘strana coppia’ elettorale per fermare Netanyahu: il partito di destra di Bennett e quello centrista di Lapid annunciano la fusione

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