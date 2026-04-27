In giro con cocaina e un manganello Poi in casa un' ulteriore scoperta

Nelle ultime settimane a Bolzano, i carabinieri del nucleo investigativo hanno monitorato un uomo che, secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine, si aggirava con della cocaina e un manganello. Quando lo hanno fermato a pochi passi dalla sua abitazione, gli agenti hanno deciso di perquisirlo. Durante l’intervento, all’interno dell’abitazione sono stati trovati altri elementi legati a questa vicenda.

Lo hanno tenuto d’occhio per un po’ poi, quando meno se lo aspettava, a pochi passi dalla sua abitazione, hanno deciso di intervenire: è quanto accaduto nei giorni scorsi a Bolzano e i protagonisti di questa vicenda sono i carabinieri del nucleo investigativo del capoluogo altoatesino e un.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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