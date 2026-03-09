Costruttori contro le 2 delibere di urbanistica a Bari | Troppi vincoli Il Comune | Norme equilbrate

Oggi in Consiglio comunale a Bari si discute di due delibere urbanistiche che riguardano le future espansioni edilizie e la riqualificazione degli edifici esistenti. I costruttori criticano le norme, definendole troppo restrittive e vincolanti, mentre il Comune afferma che le regole sono state stabilite in modo equilibrato. La discussione riguarda le implicazioni di queste decisioni per il settore edilizio locale.

Ance e Ordine Ingegneri hanno inviato una nota a Palazzo di Città per chiedere di rivederle a poche ore dalla seduta del Consiglio In Consiglio comunale è il giorno di due importanti delibere dedicate all'Urbanistica, destinate ad avere conseguenze sui progetti futuri di espansione edilizia o di riqualificazione dei palazzi esistenti a Bari. La seduta del pomeriggio (dalle 14), in particolare, porterà sul tavolo alcune questioni fondamentali. La prima riguarderà un vincolo per circa 200 palazzi storici della città attraverso una variante normativa al Piano Regolatore Generale per le opere di architettura moderna e contemporanea, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 14 del 2008.