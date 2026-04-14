Un poster per la pace | oggi le premiazioni del concorso Lions International

Nella mattinata di martedì 14 aprile si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions Clubs International. L’evento è stato organizzato a livello locale dal Lions Club Sondrio Masegra, un sodalizio che da anni si impegna in iniziative di carattere sociale e culturale nella provincia. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi giovani che hanno presentato i loro lavori.

Si è svolta nella mattinata di martedì 14 aprile la cerimonia di premiazione del concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions Clubs International e organizzato a livello locale dal Lions Club Sondrio Masegra, da anni punto di riferimento nella provincia per iniziative.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Premiati i ragazzi di tre istituti di Montesilvano dal Lions Club locale per il concorso "Un poster per la pace"Cerimonia di premiazione nella sala consiliare del Comune di Montesilvano per il concorso internazionale promosso dal locale Lions Club “Un Poster... Peace Poster, premiati a Silvi i ragazzi vincitori del concorso del Lions ClubSilvi: Un Futuro di Pace Dipinto dai Giovani Artisti del Territorio Silvi, in provincia di Teramo, ha celebrato oggi un momento significativo... Temi più discussi: Lions Duomo, premiazioni del ‘Poster per la pace’ con studenti di Romanengo e Offanengo; Gli alunni delle scuole di Zavattarello e Ponte Nizza protagonisti del ‘Poster per la pace’; Poster per la pace, chi ha vinto; Un messaggio di pace che parte dai banchi: successo per l’Istituto Comprensivo di Allerona al concorso Lions. Ravenna, premiati gli studenti del concorso Internazionale Lions Un poster per la paceAlla sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, sede di Ravenna, si è svolta la cerimonia di premiazione, a livello locale, del concorso Un poster per la Pace 2025 – 2026 Il conc ... ravennawebtv.it A Elettra Santomassimo il concorso Un Poster per la Pace dei Lions Club Varese InsubriaLa studentessa di 12 anni dell’Istituto Salesiano A.T. Maroni di Varese si aggiudica la selezione locale del concorso internazionale promossa dal Lions International. Il suo elaborato, scelto tra 74 ... varesenews.it Inaugurata la nuova cucina offerta dal Lions Club International, presso la Scuola materna “Sacro Cuore” di Tortona. - facebook.com facebook . @ChingteLai riceve il presidente del Lions Clubs International x.com