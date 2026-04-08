Il Milan sta vivendo un momento difficile in attacco, con le punte che non segnano da più di 600 giorni complessivi. Questo lungo periodo senza reti rappresenta un record negativo per il reparto offensivo della squadra, contribuendo a spiegare le difficoltà incontrate nella corsa allo scudetto. La mancanza di gol ha influenzato i risultati e il cammino in campionato, evidenziando una fase complessa per gli attaccanti rossoneri.

Il fallimento della corsa Scudetto del Milan trova la sua spiegazione analitica in un dato senza precedenti: il reparto offensivo rossonero ha accumulato oltre 600 giorni complessivi di digiuno realizzativo. L’inchiesta di Tuttosport scoperchia un baratro tecnico che ha neutralizzato le ambizioni di vertice di Massimiliano Allegri, certificando l’impotenza dei singoli interpreti davanti alla porta. Il caso più eclatante riguarda Santiago Giménez: il centravanti messicano, frenato da una cronica instabilità alla caviglia, non trova la via della rete in Serie A dal 9 maggio 2025, un’assenza di peso specifico che ha di fatto amputato le potenzialità belliche della manovra milanista. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, attacco da incubo: 600 giorni senza gol per le punte

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