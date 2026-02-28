Tiene in casa 47 chili di cocaina e altri 151 di hashish dal valore di oltre 6 milioni di euro | 30enne arrestato

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Villa d’Adda, in provincia di Bergamo, dai carabinieri, che hanno trovato in casa 47 chili di cocaina e 151 chili di hashish, per un valore complessivo superiore ai 6 milioni di euro. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, e l’uomo è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.