In Belgio si è svolta l'ormai annuale gara europea di imitatori di gabbiani | oltre 70 partecipanti da 15 Paesi

In Belgio si è tenuta la sesta edizione della gara europea di imitatori di gabbiani, un evento che coinvolge oltre 70 partecipanti provenienti da 15 Paesi diversi. La competizione, ormai consolidata nel tempo, vede i partecipanti sfidarsi nel riprodurre i versi degli uccelli marini. L'iniziativa, che si svolge annualmente, combina momenti di divertimento con attività di divulgazione, con l’obiettivo di cambiare la percezione pubblica di questi animali.

In Belgio oltre 70 partecipanti da 15 Paesi si sfidano imitando i versi dei gabbiani. La gara europea annuale arrivata alla sesta edizione è ormai diventata cult, che unisce divertimento e divulgazione per ribaltare la percezione pubblica di questi uccelli.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Ricky Martin in concerto in Italia dopo 15 anni: biglietti da 70 a 350 euro per l’evento di giugnoRicky Martin torna in Italia il 21 giugno 2026 a San Benedetto del Tronto (SanPark Adriatic).

Mikel Landa costretto al ritiro al Giro dei Paesi Baschi: in gara è stato investito da un’auto medicaIl corridore della Soudal Quick-Step è stato costretto a lasciare la corsa dopo i gravi traumi riportati per un incidente alquanto assurdo: in piena...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: camera di commercio italo-belga e prodotti artigianali protagonisti al parlamento ue – di alessandro butticé - Aise.it; Società dei Terzieri in Belgio. Nasce una nuova collaborazione; Allarme droni gonfiato in Belgio, un'inchiesta scuote il ministro della Difesa; Bruxelles P2 – Guichard/Geens pronti a sorprendere, i favoriti entrano in Belgio.

In Belgio si è svolta l’ormai annuale gara europea di imitatori di gabbiani: oltre 70 partecipanti da 15 PaesiIn Belgio oltre 70 partecipanti da 15 Paesi si sfidano imitando i versi dei gabbiani. La gara europea annuale arrivata alla sesta edizione è ormai diventata cult, che unisce divertimento e divulgazion ... fanpage.it

La Società dei Terzieri Massetani di ritorno dal BelgioLa Società dei Terzieri Massetani torna da una trasferta internazionale in Belgio, con 15 giovani ambasciatori di una tradizione plurisecolare, aprendo a futuri scambi culturali e consolidando un asse ... maremmanews.it

Oltre 70 concorrenti, provenienti da 15 Paesi, si sono sfidati in Belgio, nella località costiera di De Panne, per il sesto campionato europeo di imitazione del verso di gabbiano. L'evento si è svolto in un pub locale e ha attirato partecipanti di tutte le età, compres - facebook.com facebook

La #Roma su #Belghali (da dicembre). Conferme anche dal Belgio x.com