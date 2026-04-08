Mikel Landa costretto al ritiro al Giro dei Paesi Baschi | in gara è stato investito da un'auto medica

Durante il Giro dei Paesi Baschi, il ciclista della squadra Soudal Quick-Step si è visto costretto ad abbandonare la gara a causa di un incidente avvenuto durante una discesa. In quell'occasione, è stato urtato da un'auto medica che, per un attimo, ha perso il controllo. L'incidente ha provocato traumi gravi al corridore, che è stato portato via in ambulanza.

Il corridore della Soudal Quick-Step è stato costretto a lasciare la corsa dopo i gravi traumi riportati per un incidente alquanto assurdo: in piena discesa è stato urtato da un'auto medica che ha perso per un attimo il controllo. L'autista e la vettura sono state subito espulse dall'organizzazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Landa travolto da auto medica: ritiro shock e sanzioni severeMikel Landa ha dovuto abbandonare l’Itzulia Basque Country dopo essere stato travolto da un veicolo medico durante la seconda tappa di martedì. Giro dei Paesi Baschi, spavento per Paul Seixas: evita un tifoso investito da un mezzo della corsaNel secondo assolo imperioso di Paul Seixas al Giro dei Paesi Baschi 2026, il 19enne ciclista francese ha dovuto far fronte anche con un assurdo... Temi più discussi: Soudal Quick-Step, Tim Merlier sarà al via dello Scheldeprijs: Ora inizia il suo blocco di gare, tornerà a gareggiare con maggiore frequenza; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; Giro dei Paesi Baschi 2026, splendido bis di Paul Seixas al termine di un assolo di 26 km: il talentino francese sempre più leader; Giro dei Paesi Baschi 2026, Juan Ayuso: Una delle mie cronometro peggiori. Sarà molto dura fare classifica ora. Mikel Landa costretto al ritiro al Giro dei Paesi Baschi: in gara è stato investito da un’auto medicaIl corridore della Soudal Quick-Step è stato costretto a lasciare la corsa dopo i gravi traumi riportati per un incidente alquanto assurdo: in piena discesa ... fanpage.it Giro d'Italia 2025, Mads Pedersen si prende la prima tappa: Mikel Landa costretto al ritiroMads Pedersen ha rispettato i pronostici e si è aggiudicato la prima tappa del Giro d’Italia 2025, la Durazzo-Tirana di 160 km. Il corridore danese della Lidl-Trek ha completato in volata il lavoro ... corriereadriatico.it Giro dei Paesi Baschi 2026, la caduta di Mikel Landa è stata provocata dall’automobile del medico: “Lo hanno buttato fuori strada” x.com Caduta di Mikel Landa scendendo da San Miguel de Alarar. - facebook.com facebook