Job Day Menaggio | opportunità di lavoro nei settori turistico e socio-sanitario

Mercoledì 11 febbraio, la scuola Ezio Vanoni di Menaggio apre le porte alle persone in cerca di lavoro. Dalle 14.30, si svolge la terza edizione del Job Day, dedicata a chi cerca impiego nei settori turistico e socio-sanitario. L’evento offre l’opportunità di incontrare aziende e scoprire le posizioni disponibili, senza troppi giri di parole.

Mercoledì 11 febbraio, a partire dalle 14.30, la scuola Ezio Vanoni di Menaggio ospiterà la terza edizione del Job Day Menaggio, l’iniziativa dedicata alle opportunità di lavoro nei settori turistico e socio-sanitario.L’evento è promosso dal Settore Lavoro della Provincia di Como – Centro per.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Job Day Menaggio

In Ancona, sono state annunciate nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario e socio-sanitario nei servizi pubblici dedicati alle dipendenze patologiche, rafforzando l'organico e migliorando l'assistenza ai pazienti.

Ultime notizie su Job Day Menaggio

