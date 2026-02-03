Job Day Menaggio | opportunità di lavoro nei settori turistico e socio-sanitario

Mercoledì 11 febbraio, la scuola Ezio Vanoni di Menaggio apre le porte alle persone in cerca di lavoro. Dalle 14.30, si svolge la terza edizione del Job Day, dedicata a chi cerca impiego nei settori turistico e socio-sanitario. L’evento offre l’opportunità di incontrare aziende e scoprire le posizioni disponibili, senza troppi giri di parole.

