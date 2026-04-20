GPS 2026 chi non ha presentato domanda entro il 16 marzo può comunque scegliere le 150 preferenze

Da orizzontescuola.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il question time del 17 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Chiara Cozzetto della segreteria nazionale di un sindacato, sono state discusse le questioni relative al reclutamento del personale scolastico. È stato precisato che chi non ha presentato domanda entro il 16 marzo può comunque scegliere fino a 150 preferenze, anche successivamente a quella data.

Nel question time del 17 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief, è stata affrontata una panoramica sulle principali tematiche legate al reclutamento del personale scolastico. Al centro dell’attenzione, i prossimi passaggi amministrativi e organizzativi che interesseranno il sistema scolastico nelle settimane a venire: dagli organici al sostegno, passando per le immissioni in ruolo e gli elenchi regionali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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