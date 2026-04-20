GPS 2026 chi non ha presentato domanda entro il 16 marzo può comunque scegliere le 150 preferenze

Durante il question time del 17 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Chiara Cozzetto della segreteria nazionale di un sindacato, sono state discusse le questioni relative al reclutamento del personale scolastico. È stato precisato che chi non ha presentato domanda entro il 16 marzo può comunque scegliere fino a 150 preferenze, anche successivamente a quella data.

Nel question time del 17 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief, è stata affrontata una panoramica sulle principali tematiche legate al reclutamento del personale scolastico. Al centro dell’attenzione, i prossimi passaggi amministrativi e organizzativi che interesseranno il sistema scolastico nelle settimane a venire: dagli organici al sostegno, passando per le immissioni in ruolo e gli elenchi regionali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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