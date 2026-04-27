Imu 2026 ecco come cambia dopo la revisione generale

A partire dall'inizio dell'anno, l'Imu ha subito una revisione generale che ha coinvolto principalmente i criteri di determinazione delle aliquote comunali. Sono stati introdotti nuovi parametri e modalità di calcolo, modificando così le regole applicate finora. La riforma è stata approvata con l’obiettivo di aggiornare le norme e di adeguare le tassazioni alle esigenze attuali dei comuni.

A partire dall'inizio di questo anno, l' Imu è andata incontro a un vero e proprio processo di revisione, con nuovi criteri di definizione delle aliquote comunali e tanto altro. È stata poi introdotta una possibile riduzione fino al 50% da applicare alla seconda casa, e una riduzione per gli immobili interessati da danni legati alle calamità. Si è poi puntato a una maggiore uniformità tra i Comuni. Da qui la necessità di fare chiarezza su come sarà adesso l'Imposta Municipale Unica. Una parte importante, come abbiamo detto, è data dalle aliquote. Lo scorso primo gennaio è entrata in vigore una norma che regola proprio la loro determinazione che si rivolge ai Comuni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Imu 2026, ecco come cambia dopo la revisione generale Notizie correlate Leggi anche: Imu, ecco da oggi non deve pagarla più: la sentenza cambia tutto Affitti a canone concordato, i sindacati: “Serve una revisione del sistema di agevolazioni Imu per i proprietari”“Affitti sempre più cari anche nei contratti a canone concordato, mentre gli sgravi fiscali restano”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: IMU, puoi non pagarlo per la seconda casa, ma devi dimostrare il diritto all'esenzione: ecco cosa serve realmente; Imu, acconto entro il 16 giugno: tutte le novità del 2026 e come potrebbe cambiare la riscossione; Pioggia di concorsi pubblici in scadenza al 19 aprile 2026: ecco le figure ricercate; Mutui MPS aprile 2026: confronto tra tassi fissi e variabili. Imu 2026, ecco come cambia dopo la revisione generaleL'Imu subisce cambiamenti significativi che mirano a portare ad una maggiore standardizzazione e digitalizzazione: ecco che cosa sapere ... ilgiornale.it Imu 2026, acconto entro il 16 giugno: cambiano le aliquote, le nuove regole su esenzioni e scontiSi avvicina la scadenza per l'acconto Imu, il 16 giugno. A novembre il Mef ha fissato nuovi paletti per l'aggiornamento delle aliquote da parte dei Comuni ... fanpage.it Già, l'IMU. Grazie a Fabio Dragoni per ricordarsene. x.com IMU, l’esenzione resta valida anche per chi lavora lontano da casa L’abitazione principale mantiene le agevolazioni Imu se il legame sociale è stabile, a pr... - facebook.com facebook