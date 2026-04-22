Imu ecco da oggi non deve pagarla più | la sentenza cambia tutto

Da oggi, chi ha una casa in affitto parziale non deve più pagare l’IMU, secondo una decisione della Corte di Cassazione. Con un’ordinanza del 2 aprile 2026, la corte ha stabilito che la locazione parziale di un immobile non comporta la perdita dell’esenzione prevista per l’abitazione principale. La sentenza modifica le regole e chiarisce che il diritto all’esenzione rimane anche in presenza di un affitto parziale.

Con l’ordinanza del 2 aprile 2026 n. 8236, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante in materia di IMU: la locazione parziale di un immobile non fa perdere il diritto all’esenzione prevista per l’abitazione principale.La controversia nasceva da alcuni avvisi di accertamento emessi da un Comune per gli anni 2017 e 2018. Secondo l’amministrazione, la proprietaria, avendo affittato una parte della casa a terzi, non poteva più considerare l’immobile come abitazione principale, con la conseguenza che l’intero bene avrebbe dovuto essere soggetto a IMU ordinaria.La Cassazione ha respinto il ricorso del Comune, confermando la decisione favorevole alla contribuente.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Imu, ecco da oggi non deve pagarla più: la sentenza cambia tutto Notizie correlate Assegno di divozio non è più ‘pensione a vita’, una sentenza cambia tutto(Adnkronos) – "E' una sentenza rivoluzionaria che definisce una volta per tutte i contorni del riconoscimento dell'assegno di divorzio". L’Ue approva la tassa da tre euro sui piccoli pacchi di Shein e Temu: quando scatta e chi deve pagarlaIl Consiglio europeo approva definitivamente la tassa sui piccoli pacchi: il dazio da tre euro per ogni articolo peserà su tutte le spedizioni che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: IMU, da oggi non devi pagarla anche se affitti delle stanze, il Comune non può opporsi, è la prima casa: nuova sentenza; Sigarette, da oggi nuovi aumenti: ecco le marche coinvolte; IMU, ora non la paghi se affitti una parte di casa o lavori fuori sede: ecco tutti i casi possibili per la Cassazione; Casei Gerola: ecco le priorità del Pgt. IMU terreni edificabili 2026, calcolo base imponibile, aliquota e istruzioniL'IMU è dovuta anche sui terreni edificabili, l'Imposta Municipale propria deve essere versata dai proprietari o possessori, ma quali aliquote si applicano per i terreni edificabili? Istruzioni. money.it IMU 2026, dalle scadenze alle nuove aliquote comunali. Ecco cosa sapereCome detto, l’IMU non va versato per la propria abitazione principale (la prima casa), se non nel caso di immobili di lusso, quelli delle categorie A/1, A/8 e A/9. C’è poi tutta una serie di esenzioni ... tg24.sky.it Con l’ordinanza del 2 aprile 2026 n. 8236, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante in materia di #IMU: la locazione parziale di un immobile non fa perdere il diritto all’esenzione prevista per l’abitazione principale. - facebook.com facebook Cassazione su esenzione Imu per abitazione principale parzialmente locata x.com