Imprese padovane in lieve calo tengono le società di capitale giù le individuali

A Padova, il numero di imprese ha registrato un leggero calo complessivo, con le società di capitale che si sono mantenute stabili e le imprese individuali in diminuzione. Le società di capitali, invece, hanno registrato una crescita, contribuendo a una situazione di stabilità generale nel panorama imprenditoriale locale. I dati evidenziano un cambiamento nelle tipologie di aziende attive nel territorio, con un incremento delle società di maggiori dimensioni e una riduzione di quelle più piccole e individuali.

Crescono le società di capitali, mentre diminuiscono imprese individuali e società di persone in una situazione complessiva di sostanziale stabilità. È questa la fotografia del sistema imprenditoriale padovano nel primo trimestre 2026 che emerge dai dati dell’indagine Movimprese, condotta da.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Imprese femminili, a Udine lieve calo ma FVG sopra la media italiana: 21mila le imprese in "rosa" Imprese artigiane di Piacenza, calo marcato per le ditte individuali: meno 565 in un annoFlessione del 9,1% rispetto all’anno precedente, calo inferiore per le società di persone del settore attive sul territorio locale, passate da 1036 a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Imprese padovane, saldo a -0,2% nel primo trimestre. Crescono le società di capitale; Confartigianato Imprese Padova partner di TEDxPadova 2026; Per le imprese padovane il costo della guerra è di 3 milioni a settimana; CONFAPI PADOVA IN REGIONE: LA VOCE DELLE PMI AL CENTRO DEL CONFRONTO SUI CANTIERI DEL TRAM. Imprese under 35: a Padova -17,8% dal 2015, serve sostegno per il futuro del territorioLuca Montagnin, presidente Cna Padova e Rovigo: «Ai giovani bisogna dare un’idea di futuro e le attività che sono state implementate in aree come l’Alta Padovana e i Colli Euganei devono diventare il ... padovaoggi.it Toscana, imprese in lieve crescita nel 2025 secondo MovimpreseNel 2025 il numero delle imprese in Toscana cresce di 1.689 unità, saldo finale tra 21.634 nuove iscrizioni e 19.945 cessazioni: è quanto emerge dai dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e ... ansa.it GUERRA: ALLE IMPRESE PADOVANE E POLESANE COSTA OLTRE 3 MLN DI EURO A SETTIMANA L'intervento di CNA su Il Gazzettino di Padova e Rovigo, il mattino di Padova, La Voce di Rovigo , PadovaOggi e Rovigo.News quotidiano online: https: - facebook.com facebook