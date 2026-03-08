Imprese femminili a Udine lieve calo ma FVG sopra la media italiana | 21mila le imprese in rosa

A Udine, il numero di imprese femminili si attesta a circa 21.000, segnando una riduzione dello 0,2 per cento rispetto alla fine del 2024. Nonostante questa diminuzione, la regione Friuli Venezia Giulia mantiene un tasso di imprenditoria femminile superiore alla media italiana. La provincia di Udine si conferma quindi come una delle aree con una presenza significativa di imprese gestite da donne.

Le imprese femminili rappresentano il 22,4 per cento del totale regionale. Nel 2025 oltre 1.300 nuove iscrizioni, soprattutto nei servizi alla persona, commercio e ristorazione. Il tasso di disoccupazione femminile si attesta al 5,1 per cento, inferiore al 7,3 per cento registrato a livello nazionale In provincia di Udine le imprese femminili registrano un lieve calo dello 0,2 per cento rispetto alla fine del 2024. Un dato, quello riportato dal rapporto della Camera di Commercio Udine-Pordenone e diffuso in occasione della Festa della donna, che si inserisce in un quadro regionale complessivamente stabile, con l’imprenditoria femminile che continua a rappresentare una componente significativa del tessuto economico del Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

