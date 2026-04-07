Imprese artigiane di Piacenza calo marcato per le ditte individuali | meno 565 in un anno

Le imprese artigiane di Piacenza hanno registrato una diminuzione significativa nel numero di ditte individuali nell’ultimo anno, con un saldo negativo di 565 unità. I dati, elaborati dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia e basati su informazioni di Infocamere, mostrano un calo marcato rispetto all’anno precedente. La tendenza interessa esclusivamente le ditte individuali e non altri tipi di imprese artigiane.

Flessione del 9,1% rispetto all’anno precedente, calo inferiore per le società di persone del settore attive sul territorio locale, passate da 1036 a 994, in controtendenza le società di capitale: più 2,2% Imprese artigiane di Piacenza, calo marcato per le ditte individuali: in un anno meno 565. A presentare il saldo dell’ultimo anno concluso, le analisi dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell'Emilia, elaborate su dati Infocamere. «Nel corso del 2025 – scrive l’ente - il sistema dell'artigianato piacentino ha subito una contrazione di 595 unità attive, portando il numero complessivo delle imprese a quota 7. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it A Piacenza scendono a 1876 le imprese di chi ha meno di 35 anni: in un anno 61 in menoComplessivamente 1876 quelle registrate sul territorio a fine 2025, in riduzione del 3,1% a confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente:... Lavoro in proprio, oltre 900 ditte in meno nel Piacentino: «Brusca inversione di tendenza per le imprese attive»Dopo nove mesi di crescita rispetto ai valori di fine 2024, al 31 dicembre scorso sono scese a 24mila 681 il numero delle realtà del territorio... Temi più discussi: Confartigianato Sicilia, nell'Isola oltre 5 mila imprese artigiane del dolciario e 293 prodotti della tradizione; Stop ai finti artigiani: dal 7 aprile svolta storica ottenuta da Confartigianato; Case a 1 euro a Farini in Emilia-Romagna, chi e come può acquistare un immobile; Pasqua: sono oltre 180 i dolci della tradizione, sulla produzione pesa il forte rincaro delle materie prime. Imprese artigiane attive in calo a Reggio EmiliaIl 2025 si è concluso con una contrazione abbastanza evidente per le imprese reggiane dell’artigianato, che hanno registrato un calo del 2,8%. La ... redacon.it Imprese artigiane motore di sostenibilità e innovazioneIn Italia, oltre un milione di imprese sono artigiane, una cifra pari a circa un quarto di tutto il sistema imprenditoriale italiano. La loro incidenza sale tuttavia nel settore manifatturiero, dove ... ilsole24ore.com . Stop ai finti artigiani! Da oggi i termini “artigianato” e “artigianale” potranno essere utilizzati solo da imprese artigiane iscritte all’albo. ’: https://www.confartigia - facebook.com facebook L'Umbria del gusto a Pasqua, 671 imprese artigiane a difesa della tradizione x.com