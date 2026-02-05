Imprese ravennati | nel 2025 saldo positivo e rafforzamento dei servizi in difficoltà i settori tradizionali
Nel 2025 le aziende di Ravenna chiudono l’anno con buone notizie. Sono state create più imprese di quante ne siano fallite, con un saldo positivo di 60 aziende. I settori dei servizi si rafforzano, mentre i settori tradizionali continuano a incontrare difficoltà. La città mostra segnali di ripresa, anche se alcune aree restano in sofferenza.
Il sistema imprenditoriale ravennate chiude il 2025 con un segnale di vitalità, mettendo a segno un saldo positivo di 60 imprese. Il dato riflette una crescita dello stock dello 0,2%, un risultato superiore a quello del 2024 (-0,14%). Bene servizi, turismo, immobiliare, attività tecniche e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondimenti su Imprese Ravennati
Imprese in crescita, saldo positivo di Confcommercio nel quarto trimestre 2025
Nel quarto trimestre del 2025, il sistema economico della provincia evidenzia segnali di consolidamento, secondo i dati diffusi dalla Camera di commercio.
Imprese, Rimini tiene: saldo positivo nel 2025 e imprenditorialità sopra la media
Nel 2025, le imprese di Rimini hanno mantenuto un saldo positivo, confermando la solidità del tessuto imprenditoriale locale.
Ultime notizie su Imprese Ravennati
Argomenti discussi: CiboAmico: nella mensa aziendale di Hera a Ravenna recuperati e donati nel 2025 quasi 8mila pasti; In Emilia-Romagna +1.604 imprese nel 2025. È il risultato migliore degli ultimi 3 anni; Imprese agricole in calo. Diminuite del 2,5% rispetto al 2024; Agricoltura, un miliardo di valore e 26mila occupati tra Ravenna e Ferrara.
Imprese ravennati: nel 2025 saldo positivo e rafforzamento dei servizi, in difficoltà i settori tradizionaliBene servizi, turismo, immobiliare, attività tecniche e costruzioni. In difficoltà agricoltura, commercio e manifattura ... ravennatoday.it
Imprese ravennati, il 2025 si chiude in positivo: crescono servizi e costruzioniIl sistema imprenditoriale della provincia di Ravenna chiude il 2025 con un segnale incoraggiante: il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni si attesta a +60 imprese, pari a una crescita dello stock ... ravennawebtv.it
LE TOP 50 IMPRESE DEL RAVENNATE - Petrolio, divani, siringhe, carne e vino (e fatturati a nove zeri): la top 50 delle imprese ravennati facebook
ferraratoday.it/economia/premi… Ferrara Ravenna: premiate 21 imprese femminili per aver saputo trasformare l’emergenza alluvione in occasione di ripartenza. Le risorse distribuite, frutto della raccolta fondi della rete dei Comitati #imprenditoriafemminile, co x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.