Imprese ravennati | nel 2025 saldo positivo e rafforzamento dei servizi in difficoltà i settori tradizionali

Nel 2025 le aziende di Ravenna chiudono l’anno con buone notizie. Sono state create più imprese di quante ne siano fallite, con un saldo positivo di 60 aziende. I settori dei servizi si rafforzano, mentre i settori tradizionali continuano a incontrare difficoltà. La città mostra segnali di ripresa, anche se alcune aree restano in sofferenza.

Il sistema imprenditoriale ravennate chiude il 2025 con un segnale di vitalità, mettendo a segno un saldo positivo di 60 imprese. Il dato riflette una crescita dello stock dello 0,2%, un risultato superiore a quello del 2024 (-0,14%). Bene servizi, turismo, immobiliare, attività tecniche e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Imprese Ravennati

Nel quarto trimestre del 2025, il sistema economico della provincia evidenzia segnali di consolidamento, secondo i dati diffusi dalla Camera di commercio.

Nel 2025, le imprese di Rimini hanno mantenuto un saldo positivo, confermando la solidità del tessuto imprenditoriale locale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Imprese Ravennati

Argomenti discussi: CiboAmico: nella mensa aziendale di Hera a Ravenna recuperati e donati nel 2025 quasi 8mila pasti; In Emilia-Romagna +1.604 imprese nel 2025. È il risultato migliore degli ultimi 3 anni; Imprese agricole in calo. Diminuite del 2,5% rispetto al 2024; Agricoltura, un miliardo di valore e 26mila occupati tra Ravenna e Ferrara.

Imprese ravennati: nel 2025 saldo positivo e rafforzamento dei servizi, in difficoltà i settori tradizionaliBene servizi, turismo, immobiliare, attività tecniche e costruzioni. In difficoltà agricoltura, commercio e manifattura ... ravennatoday.it

Imprese ravennati, il 2025 si chiude in positivo: crescono servizi e costruzioniIl sistema imprenditoriale della provincia di Ravenna chiude il 2025 con un segnale incoraggiante: il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni si attesta a +60 imprese, pari a una crescita dello stock ... ravennawebtv.it

LE TOP 50 IMPRESE DEL RAVENNATE - Petrolio, divani, siringhe, carne e vino (e fatturati a nove zeri): la top 50 delle imprese ravennati facebook

ferraratoday.it/economia/premi… Ferrara Ravenna: premiate 21 imprese femminili per aver saputo trasformare l’emergenza alluvione in occasione di ripartenza. Le risorse distribuite, frutto della raccolta fondi della rete dei Comitati #imprenditoriafemminile, co x.com