L'escalation in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz hanno riacceso i prezzi di gas e petrolio, influenzando direttamente le famiglie e le imprese italiane. Le bollette energetiche e i costi dei carburanti sono aumentati, creando preoccupazione tra gli operatori economici. La discussione si concentra sulla necessità di modificare il sistema ETS e sulla questione del nucleare come soluzione futura.

L’escalation in Medio Oriente, con il blocco dello Stretto di Hormuz, ha riportato il caro energia al centro della vita di famiglie e imprese italiane: gas e petrolio sono tornati a correre e con loro bollette e carburanti. Il leader di Dimensione, Stefano Bandecchi, interviene sul tema rilanciato nei giorni scorsi da Meloni: indipendenza energetica come priorità assoluta, ma con il nucleare come unica via immediata per famiglie e imprese. “Si deve accelerare immediatamente sul nucleare. Al momento non ci sono altre strade. La Presidente Meloni ha rilanciato il tema dell’energia, affermando che il tema della produzione e del costo è assolutamente prioritario in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bandecchi (Dimensione): “Energia, ok modifica ETS ma il nodo resta il nucleare. Acceleriamo subito o l'Italia affonda”

La geopolitica e il nodo energia. Dipendenti sì ma da chi?L’INVASIONE DELL’UCRAINA da parte della Russia, la guerra in Medioriente, la crisi dello stretto di Hormuz e la fine del multilateralismo hanno...

Caro-Energia: Governo punta su ETS per ridurre bollette, ma l’UE e l’efficacia restano incognite.Decreto Energia: il Governo Meloni punta a ridurre i costi delle bollette intervenendo sul sistema ETS, ma l'UE potrebbe porre dei veti Il governo...

