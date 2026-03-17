A Brindisi, durante la campagna per il referendum sulla giustizia, Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, interviene per sostenere la causa. La discussione si concentra sui temi legati alla riforma e ai problemi dei ritardi nel sistema giudiziario. L’evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione pubblica sulla questione giudiziaria.

La campagna per il referendum sulla giustizia si intensifica a Brindisi con l’intervento di Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa si colloca in vista del voto popolare previsto per i giorni 22 e 23 marzo prossimi. Il messaggio centrale è netto: la riforma proposta non risolve i ritardi giudiziari che affliggono i cittadini pugliesi. L’analisi di Antoci punta direttamente al cuore del problema: il tempo necessario per ottenere una sentenza definitiva. Secondo le dichiarazioni raccolte a Brindisi, il divario tra i tempi italiani e quelli europei rimane enorme. La riforma attuale sembra ignorare questa criticità fondamentale vive nella regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giustizia: la riforma ignora i ritardi che bloccano i

Articoli correlati

«La riforma ignora le reali esigenze della giustizia: servono interventi strutturali»Durante l’incontro è emersa una forte preoccupazione condivisa per una riforma «che – è stato sottolineato – rischia di ignorare le reali esigenze...

REFERENDUM sulla GIUSTIZIA, con la riforma la destra mette a rischio le garanzie di tutti

Contenuti e approfondimenti su Giustizia la riforma ignora i ritardi...

Temi più discussi: La riforma ignora le reali esigenze della giustizia: servono interventi strutturali; PERCHÉ LA RIFORMA DELLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE È NECESSARIA; Riforma costituzionale sulla giustizia, Possamai si unisce al fronte del No; Giustizia, Tommasi schierato con i sindaci per il No al referendum.

Verso il referendum, il grido d’allarme del procuratore Di Leo: Una riforma senza logica che mette a rischio la democraziaIl capo dei pm di Agrigento smonta punto per punto la revisione della struttura organizzativa del potere giudiziario, denunciando l’assenza di un vero dibattito parlamentare e il ricorso a slogan medi ... agrigentonotizie.it

Successo a Modica per l’evento di Fratelli d’Italia sulla Riforma della Giustizia: per una Giustizia Giusta, vota SI?Modica, 16 marzo 2026 – Una numerosa e attenta partecipazione di pubblico ha accompagnato, domenica mattina, l'incontro organizzato dal circolo locale di ... radiortm.it

Giuseppe Capoccia, procuratore capo di Lecce, avverte: in caso di vittoria del No, ci troveremmo di fronte a un delirio di onnipotenza in capo alla parte più radicalizzata dell’associazionismo della magistratura. Domenica e lunedì vota Sì. Libera la giustizia, met x.com

Fidatevi di noi: ascoltate gli esperti e votate Sì al referendum sulla Riforma della Giustizia! - facebook.com facebook