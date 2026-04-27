Le immagini provenienti dal Sannio mostrano la Pagliara Maje Maje, un’antica tradizione legata al Calendimaggio. In questo periodo dell’anno, i paesaggi si riempiono di profumi e colori di maggio, segnando l’inizio della primavera e la rinascita della natura. La celebrazione rappresenta un rito radicato nel tempo, che unisce comunità e tradizioni locali attraverso usanze e simboli antichi.

Maggio e si suoi profumi.Maggio e i suoi colori.;aggio e l’esplosione della primavera, dei fiori e della rinascita della natura. E in Molise, particolarmente a Fossalto, in provincia di Campobasso, a maggio ricorre un appuntamento molto importante e sentito: quello con la Pagliara Maje Maje, cono ricoperto di fiori, fave ed erba, che ogni anno, nella prima giornata del mese di maggio, parte e attraversa le strade del paese in segno propiziatorio. Una sfilata storica e molto sentita, accompagnata non solo dalle donne del paese, che da balconi e finestre gettano acqua sulla Pagliara, ma anche dai bambini, che per l’occasione sono vestiti con abiti tradizionali.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: la Pagliara Maje Maje, l’antico rito del Calendimaggio

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