Bastian Muller si inginocchia a Parigi e chiede la mano di Ilary Blasi il giorno di San Valentino. L’episodio si svolge davanti a monumenti famosi, tra cui la Torre Eiffel, creando un momento indimenticabile. La coppia si trova nella capitale francese per una vacanza romantica, che si trasforma in un passo importante.

San Valentino. Parigi. Luci soffuse. Atmosfera da film con budget infinito. E in mezzo a tutto questo.? PROPOSTA DI MATRIMONIO. Sì, perché Ilary Blasi ha detto "sì" a Bastian Muller nella città più romantica del pianeta: Parigi. Non al bar sotto casa. Non davanti alla macchinetta del caffè. Ma a PARIGI. A SAN VALENTINO. Cioè praticamente l'ONU del romanticismo. Immaginate la scena: la Tour Eiffel che brilla, l'aria frizzantina, i piccioni che applaudono in francese.

Ilary Blasi e Bastian Muller stanno pianificando il loro matrimonio, a seguito della recente conferma del divorzio di lei da Francesco Totti.

