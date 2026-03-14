Chi è Bastian Muller compagno di Ilary Blasi | età lavoro e la proposta che ha acceso i riflettori sul loro amore

Bastian Muller è il compagno di Ilary Blasi e ha attirato l'attenzione dei media dopo che la conduttrice ha mostrato un anello. La loro relazione è al centro dell'interesse pubblico, soprattutto da quando si è diffusa la notizia della proposta di matrimonio. Muller, di età non dichiarata, lavora nel settore privato e la sua presenza ha acceso i riflettori sul loro legame.

La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller è diventata uno dei temi più seguiti del gossip italiano, soprattutto da quando la conduttrice ha mostrato un anello che ha fatto parlare di un imminente matrimonio. Dopo un periodo complesso segnato dalla separazione da Francesco Totti, Ilary ha ritrovato stabilità accanto all’imprenditore tedesco, con cui vive un legame sempre più solido. La loro storia, nata lontano dai riflettori, ha conquistato il pubblico grazie a un equilibrio fatto di discrezione, complicità e gesti che raccontano molto più delle parole. Ma chi è davvero Bastian Muller? Qual è il suo percorso professionale? E cosa sappiamo della proposta che ha acceso i riflettori sulla coppia? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Chi è Bastian Muller, compagno di Ilary Blasi: età, lavoro e la proposta che ha acceso i riflettori sul loro amore Articoli correlati Ilary Blasi si sposa: la proposta di Bastian Muller a San ValentinoLa proposta di matrimonio si inserisce in un momento piuttosto delicato della vita della conduttrice. Proposta da film per Ilary Blasi: Bastian Muller in ginocchio a ParigiProposta di matrimonio a Parigi per Ilary Blasi: Bastian Muller sceglie San Valentino per il grande passo. Una raccolta di contenuti su Bastian Muller Temi più discussi: Chi è Bastian Muller, l'ultima fiamma di Ilary Blasi (che sogna Sal Da Vinci che canta alle sue nozze); Ilary Blasi pronta al matrimonio con Bastian Muller: Le cose possono accadere; Voglio Sal Da Vinci al mio matrimonio con Bastian Muller. Tra di noi c'è una promessa: così Ilary Blasi; Ilary Blasi, la dedica al compagno Bastian Muller per il compleanno: Mio uomo speciale. Chi è Bastian Muller, l'ultima fiamma di Ilary Blasi (che sogna Sal Da Vinci che canta alle sue nozze)Anello, foto a Parigi e frasi eloquenti: il possibile fidanzamento di Ilary Blasi con Bastian Müller tra l'entusiasmo sui social e l'udienza per la separazione fissata al 21 marzo 2026. lasicilia.it Ilary Blasi, Bastian Muller festeggia il suo 39esimo compleanno. La dedica romantica: «Mio uomo speciale»Ilary Blasi e Bastian Muller sempre più innamorati. La conduttrice del Grande Fratello Vip ha condiviso una foto romantica in occasione del compleanno del suo futuro sposo. Il 12 ... leggo.it Ilary Blasi sogna il matrimonio… a suon di Sal Da Vinci! La primavera del 2027 sarà decisamente musicale: ILARY BLASI e BASTIAN MULLER si sposeranno e la conduttrice del GRANDE FRATELLO VIP ha già le idee chiare su chi animare la festa: nient - facebook.com facebook Ilary Blasi festeggia Bastian Müller con una dedica romantica #ilaryblasi tgcom24.mediaset.it/people/ilary-b… x.com