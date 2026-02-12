A Monte Urano saldo positivo delle attività commerciali

L’amministrazione di Monte Urano annuncia che le attività commerciali del territorio continuano a crescere. Dopo le ultime rilevazioni, si registra un dato positivo per il biennio 2024-2025. Le imprese locali mostrano segnali di stabilità e di buona salute, con più negozi aperti e clienti che tornano a frequentare i negozi tradizionali. La situazione sembra migliorare, portando ottimismo tra gli operatori economici.

Un andamento positivo quello reso noto dall’amministrazione comunale di Monte Urano in merito alla rilevazione sulle attività economiche del territorio relative al biennio 2024-2025. Ad esempio nel 2024 si registrano 45 aperture e 30 chiusure di attività commerciali, con un saldo attivo pari a +15 mentre nel 2025 c’è un ulteriore segno positivo di 17 attività con le chiusure che scendono a 28. Nel complesso, il biennio preso in considerazione, fa registrare 32 attività commerciali in più per un risultato che si inserisce in un quadro nazionale con forti cambiamenti, con l’aumento della concorrenza online, l’incremento dei costi e l’evoluzione delle abitudini di consumo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

