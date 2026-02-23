Commercio a Bari attività chiuse e settore in crisi | Al lavoro su nuovi incentivi

La diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie ha causato la chiusura di numerosi negozi a Bari, lasciando molte attività senza clienti. Le aziende del settore commerciale affrontano una crisi che si riflette nella perdita di posti di lavoro e nella riduzione delle vendite. Le autorità locali stanno cercando di sviluppare nuovi incentivi per sostenere i commercianti e stimolare il consumo. La situazione resta difficile e le attività attendono segnali concreti di rilancio.

«La crisi del commercio è una realtà, tra le motivazioni c’è senz’altro il fatto che il potere di acquisto delle famiglie si è ridotto negli ultimi anni. Il Comune sta facendo il suo e continuerà a farlo, non solo con i bandi dedicati alle attività, ma anche con le riqualificazioni come quella di via Manzoni o i progetti relativi al trasporto pubblico. Ma è necessario che anche il Governo faccia la sua parte, ragionando su adeguamenti salariali, rinnovi contrattuali, o altro che possano dare la possibilità ai lavoratori della nostra città di aumentare la loro possibilità di spendere». Così l’assessore allo Sviluppo Economico Pietro Petruzzelli inquadra la situazione del commercio a Bari, dove ogni giorno chiudono negozi storici, e dove nel 2025 c’è stato un calo delle vendite stimato pari al 4,2%. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Artigianato italiano: 10 anni di crisi e 128mila imprese chiuse, ora serve una nuova legge per rilanciare il settore.Negli ultimi dieci anni, l’artigianato italiano ha perso circa 128 mila imprese a causa di una crisi lunga e difficile, che ha colpito duramente il settore.

Stipendi tech bassi: lavoro e occupazione in crisi nel settore tecnologico italianoLe aziende tecnologiche italiane continuano a cercare nuovi talenti, ma nessuno alza gli stipendi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bari, Rossella e gli altri: chiudono i negozi di abbigliamento. Perché; Premio America Giovani a Salvatore D’Antino, neolaureato magistrale del Politecnico di Bari; Rappresentanti del Comune di Bari in enti e aziende: tredici domande idonee, riaperto il bando; BTM Italia 2026, a Bari il turismo si fa visione: l’edizione più ambiziosa guarda al futuro.

Servizi e attività future dei Punto Impresa Digitale delle Camere di CommercioVelocità e competenze: strategiche per la doppia transizione. Conclusa a Bari in CCIAA la tappa nazionale del Pid Study Tour. Velocità e competenze. Parola d’ordine di Alberto Mattiello, fra i più ... affaritaliani.it

Camera commercio, Road to 2030 al via a Bari il Pid Study TourLe nuove sfide per lo sviluppo digitale ed ecologico delle micro, piccole e medie imprese. Con il confronto fra tutti gli addetti dei Punto Impresa Digitale delle Camere di commercio italiane - 7 ... ansa.it

M’illumino di meno per illuminare ciò che conta: LUCE SULLA PALESTINA Nella Bottega Unsolomondo di Bari di commercio equo e solidale promuoviamo pratiche di consumo consapevole e iniziative che mettono al centro la tutela dell’ambiente, la pace e l - facebook.com facebook