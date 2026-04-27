Il vento dell’Asia rinnova il cinema I Perfect days di Koji Yakusho

In un nuovo capitolo del cinema asiatico, il regista e attore giapponese ha ricevuto un premio alla carriera durante un evento a Roma. Con una carriera lunga e riconosciuta, ha commentato l’età come un momento di riflessione, paragonandolo a un punto avanzato di una maratona. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione del pubblico e della stampa, sottolineando il continuo fermento delle produzioni provenienti dall’Asia.

Roma, 27 aprile 2026 – “Sono arrivato a un’età tale per cui mi viene dato un premio alla carriera. Come se, in una maratona, avessi già passato il 35º chilometro”. Modesto e ironico. Ci appare così Koji Yakusho, 70 anni, quando lo incontriamo al Far East Film Festival. La manifestazione celebra il volto del cinema nipponico con il Gelso d’Oro alla carriera consegnatogli da Wim Wenders che lo ha diretto in Perfect Days nel ruolo di un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo per il quale è stato premiato a Cannes 76. “Mi ha permesso di girare una storia vera come fosse realtà. Questo premio non può esprimere che attore meraviglioso sia”, ha dichiarato dal palco del Teatro Nuovo di Udine il regista tedesco.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Il vento dell’Asia rinnova il cinema”. I “Perfect days” di Koji Yakusho Notizie correlate K?ji Yakusho, oltre Perfect Days: "Il cinema nutre lo spirito e insegna la pace". IntervistaUn quarto d'ora d'incontro con l'attore giapponese, arrivato in Italia per il Far East Film Festival di Udine. K?ji Yakusho a Udine: la maratona di un mito tra umiltà e cinema? Cosa sapere K?ji Yakusho riceve il Gelso d'Oro al Far East Film Festival di Udine il 25 aprile.