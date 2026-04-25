K?ji Yakusho oltre Perfect Days | Il cinema nutre lo spirito e insegna la pace Intervista

Un breve incontro con l’attore giapponese durante il Far East Film Festival di Udine ha offerto l’opportunità di ascoltare le sue parole sul cinema. L’attore ha affermato che il cinema nutre lo spirito e insegna la pace. La conversazione ha avuto una durata di circa quindici minuti, durante i quali sono stati toccati temi legati alla propria carriera e all’esperienza cinematografica.

Un quarto d'ora d'incontro con l'attore giapponese, arrivato in Italia per il Far East Film Festival di Udine. E dice a Movieplayer: "dopo quarant'anni di carriera vorrei diventare bravo a recitare." Dopo aver contrattato, lecitamente, qualche minuto in più d'intervista, eccoci a stringere la mano a K?ji Yakusho. Sorriso sincero, completo nero e una girandola di persone che gli ruota attorno, riempiendo la stanza riservata per l'intervista. Siamo al Far East Film Festival, dove l'attore giapponese è stato invitato per ricevere il Gelso d'Oro alla carriera - per poi spostarsi a Roma, per un incontro organizzato dal Cinema Troisi mercoledì 29 aprile.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - K?ji Yakusho, oltre Perfect Days: "Il cinema nutre lo spirito e insegna la pace". Intervista Notizie correlate Far East Film Festival 2026 | premio alla carriera a Yakusho KojiIl 25 aprile, in occasione del Far East Film Festival 2026, il grande Yakysho Koji sarà premiato con il Gelso d’Oro alla carriera. Leggi anche: Yakusho Koji sarà premiato al Far East Film Festival con il premio alla carriera Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Wim Wenders a Udine per consegna premio a Koji Yakusho; Wim Wenders di Perfect Days, Gamera e 5 Cm al Secondo al Far East Film Festival di Udine; Fino alla fine del mondo… passando per Udine: Wenders ospite al FEFF 28; Far East Film Festival 28 a Udine: programma, ospiti e film da non perdere. K?ji Yakusho, oltre Perfect Days: Il cinema nutre lo spirito e insegna la pace. IntervistaUn quarto d'ora d'intervista con K?ji Yakusho, arrivato in Italia per il Far East Film Festival di Udine. E dice a Movieplayer: dopo quarant'anni di carriera vorrei diventare bravo a recitare... ... movieplayer.it Tutto su K?ji Yakusho, l’addetto alle toilette di Perfect Days di WendersTutti pazzi per K?ji Yakusho. Un divo, in Giappone, ma semisconosciuto da noi fino al premio per l’interpretazione maschile al Festival di Cannes per Perfect Days di Wim Wenders (adesso ai primi posti ... iodonna.it A proposito di perfect days ho scritto due considerazioni (una argomentata)per spiegare perché non condivido i giudizi entusiastici. Due risposte al post di Massimo Gadaleta - facebook.com facebook #Evento | Continua l’evento, con la proiezione del documentario “Perfect Days Dreamin’” @policomunisa @UniSalerno x.com