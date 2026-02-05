Due iniziative di ' Acqua Bene Comune' contro i privati nell' Ente Idrico
A Caserta, il Coordinamento di 'Acqua Bene Comune' protesta contro la decisione dell’Ente Idrico Campano. L’ente ha deciso di passare da una gestione completamente pubblica a una gestione mista, con una presenza privata. La protesta si fa sentire con due iniziative sul territorio, mentre i cittadini crescono in tensione e chiedono di fermare questa scelta che potrebbe cambiare il modo in cui l’acqua viene gestita nella regione.
Il Coordinamento casertano Acqua Bene Comune contro la decisione dell'Ente Idrico Campano di passare da una gestione pubblica al 100% a mista 'pubblico-privata'.Il Comitato esecutivo dell'Eic lo scorso 27 agosto ha approvato a larghissima maggioranza (un solo voto contrario) la proposta di.
