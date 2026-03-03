LeBron James a un passo record nella NBA

LeBron James sta per superare il record di canestri dal campo segnati in carriera nella NBA. La partita più recente lo ha visto avvicinarsi a questa cifra, che attualmente detiene. Se dovesse ottenere altri punti nelle prossime gare, potrebbe raggiungere il traguardo storico già nelle prossime settimane. La sua carriera si sta avvicinando a un nuovo importante risultato.

Un traguardo storico sta per essere raggiunto: LeBron James è a un passo dal superare il record di canestri dal campo segnati in carriera, rendendolo il miglior realizzatore di sempre nella storia NBA per questa statistica. Alla vigilia della sfida tra i Los Angeles Lakers e i New Orleans Pelicans, mancano 11 canestri per superare Kareem Abdul-Jabbar, detentore del record con 15.837 realizzazioni. James detiene già il primato NBA all time per punti segnati in carriera, è secondo per tiri liberi realizzati e è sesto per tiri da tre realizzati. Queste cifre traccia­no la cornice di una carriera lunga, durante la quale il contributo offensivo ha costantemente accompagnato le prestazioni del giocatore, offrendo un contesto di assoluta affidabilità per le fasi decisive della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

