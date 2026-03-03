LeBron James sta per superare il record di canestri dal campo segnati in carriera nella NBA. La partita più recente lo ha visto avvicinarsi a questa cifra, che attualmente detiene. Se dovesse ottenere altri punti nelle prossime gare, potrebbe raggiungere il traguardo storico già nelle prossime settimane. La sua carriera si sta avvicinando a un nuovo importante risultato.

Un traguardo storico sta per essere raggiunto: LeBron James è a un passo dal superare il record di canestri dal campo segnati in carriera, rendendolo il miglior realizzatore di sempre nella storia NBA per questa statistica. Alla vigilia della sfida tra i Los Angeles Lakers e i New Orleans Pelicans, mancano 11 canestri per superare Kareem Abdul-Jabbar, detentore del record con 15.837 realizzazioni. James detiene già il primato NBA all time per punti segnati in carriera, è secondo per tiri liberi realizzati e è sesto per tiri da tre realizzati. Queste cifre traccia­no la cornice di una carriera lunga, durante la quale il contributo offensivo ha costantemente accompagnato le prestazioni del giocatore, offrendo un contesto di assoluta affidabilità per le fasi decisive della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - LeBron James a un passo record nella NBA

Nba, Anthony Edwards nella storia come LeBron James e Kevin DurantAnthony Edwards è il terzo giocatore più giovane di sempre a raggiungere quota 10.

NBA Freestyle | LeBron James firma l’ennesimo record a 41 anni, Eason è attualmente uno dei migliori tiratori della legaKareem Abdul Jabbar si è ritirato all’età di 42 anni, chiudendo la sua ultima stagione con 10 punti di media.

Lebron James' Record Scoring Streak

Tutti gli aggiornamenti su LeBron James

Temi più discussi: LeBron James, un altro record: supera i 43 mila punti segnati in regular season in Nba. Il ritiro è lontano; LeBron James primo giocatore nella storia NBA a toccare quota 43.000 punti in stagione regolare; LeBron James tra storia dei Lakers e famiglia: Ogni momento con i miei figli è speciale; Nba: Boston passa in casa dei Lakers, LeBron James supera i 43mila punti.

Il 3 marzo 2014, un Masked LeBron James realizzo il career high di puntiIl 3 marzo 2014 resta una tappa simbolica nella carriera di LeBron James, che nel frattempo è diventato il miglior realizzatore della storia NBA (febbraio 2023) e il primo a superare ... pianetabasket.com

L'estate dei Lakers profuma di rivoluzione con l'addio a LeBron JamesI Los Angeles Lakers si preparano a un’estate che potrebbe cambiare radicalmente il volto della franchigia, forse la più delicata e trasformativa degli ultimi anni. Con un ampio ... pianetabasket.com

Così, una statistica che ho letto, mi é rimasta impressa e avevo piacere di condividere Se anche gli toglieste tutte le partite in cui ha segnato meno di 20 punti, Lebron James resterebbe comunque il miglior realizzatore di tutta la storia della NBA. Lebron in tutto - facebook.com facebook

«Per me Novak è il GOAT» Luka Doncic elogia Djokovic, boccia Rui Hachimura al posto di LeBron James nel rituale pre-partita. E sulla giocata contro i Kings: «L'ho fatto apposta, come l'And-1 Mixtape di Allen Iverson...» Le parole del #77 dei Lakers: x.com