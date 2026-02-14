LeBron James salterà il Media dell' All-Star Game | interverrà domenica in conferenza stampa

LeBron James non parteciperà alla conferenza stampa del Media dell’All-Star Game perché ha deciso di saltare l’appuntamento di domenica. La sua assenza arriva dopo che il giocatore ha preferito dedicare più tempo agli allenamenti con la squadra, lasciando spazio a una sessione riservata ai media solo in alcuni momenti. In questo modo, James intende concentrarsi sulla preparazione fisica prima della partita.

Nel contesto dell All-Star Weekend, la gestione degli impegni mediatici segue una logica mirata, strutturando l'interazione tra atleta e stampa in modo funzionale. Secondo la comunicazione ufficiale della NBA, LeBron James non parteciperà al media day odierno. L'intervento del campione dei Lakers è programmato per domenica alle 11:30 ora del Pacific Time, nella sala conferenze stampa. la scelta riflette una prassi consolidata nelle precedenti edizioni dell'All-Star, quando James ha gestito i propri impegni mediatici attraverso una conferenza separata prima della gara. secondo marc stein, l'oratore parlerà domenica prima di prendere parte all'All-Star Game, mantenendo separate le interazioni con i media dalla sessione di gruppo ufficiale.