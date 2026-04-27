Il tweet di Barack Obama che non cita Trump ha fatto arrabbiare i conservatori

Un tweet pubblicato dall’ex presidente degli Stati Uniti, che non menziona direttamente l’ex presidente, ha suscitato reazioni contrastanti tra i conservatori. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui social media, dove molti utenti hanno commentato le sue parole. La polemica riguarda il tono e il contenuto del messaggio, che alcuni interpretano come una critica implicita. La discussione si concentra sulle implicazioni politiche e sul ruolo di figure pubbliche in momenti di tensione.

Sta facendo molto discutere il tweet di condanna dell’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, nei confronti della sparatoria avvenuta in occasione del gala dei corrispondenti della Casa Bianca, tenutosi sabato 25 aprile nella sala dell’Hilton di Washington e al quale per la prima volta partecipava anche il presidente Donald Trump. Nel salone erano presenti circa 2.600 giornalisti che hanno cercato immediatamente riparo sotto sedie e tavolini non appena uditi gli spari dell’attentatore, Cole Tomas Allen, 31enne residente a Torrance in California, poi arrestato. All’interno di un semplice messaggio su X che conta solo 64 parole, sembrerebbero celarsi, secondo i conservatori, tutta la malafede e la poca onestà di Barack Obama.🔗 Leggi su Open.online

Barack Obama responds to Trump post depicting Obamas as apes

Notizie correlate

Leggi anche: Barack e Michelle Obama come scimmie: il post di Trump fatto con l’AI. Ue: “Noi abbiamo regole”

Leggi anche: Trump, il video delle polemiche: Barack e Michelle Obama come scimmie

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Zohran Mamdani incontra, per la prima volta, Obama: letture e canti con bambini dell'asilo nel Bronx; Obama si è congratulato con la Virginia per aver difeso la democrazia dopo il voto di Gerrymander: Che farsa.

Le foto di Barack Obama e Zohran Mamdani per la prima volta insiemeMamdani e Obama hanno interagito con i bambini con toni giocosi e divertiti. Hanno cantato una canzone, letto alcuni passaggi di un libro sull’importanza della comunità e battibeccato scherzosamente ... ilpost.it

La dedica di Barack a Michelle Obama: «La donna che illumina ogni stanza in cui entra»La parte ancora più dolce è, ovviamente, la caption, in cui l'ex presidente degli Stati Uniti scrive: «Buon compleanno alla donna che illumina ogni stanza in cui entra. Ti amo Miche». Svelando quindi ... vanityfair.it

Dopo 15 anni il tycoon torna alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Lì dove la notte del 30 aprile 2011 venne prese in giro da Barack Obama, con la platea che rideva di lui. È la notte in cui viene gettato il seme del trumpismo - facebook.com facebook

Zohran Mamdani e Barack Obama per la prima volta insieme, con i bimbi dell'asilo nel Bronx cantano «Le ruote del bus» - Il video x.com