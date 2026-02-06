L’ex presidente Donald Trump ha condiviso un’immagine di Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie, creata con l’intelligenza artificiale. La scena dura solo un istante nel video, ma ha scatenato molte polemiche. L’Unione Europea ha subito preso posizione, confermando che ci sono regole chiare contro questo tipo di contenuti. La polemica si concentra sulla diffusione di immagini offensive e sulla responsabilità di chi le condivide.

L’immagine arriva quasi alla fine del video, dura un istante. Ritrae Barack e Michelle Obama come scimmie, in un evidente montaggio creato dall’intelligenza artificiale. E non si tratta di una caricatura di cattivo gusto di Black Mirror: a postarlo è niente meno che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sul suo social Truth ha pubblicato i visi del suo predecessore e della ex first lady su corpi di scimmie. Un insulto deliberato sul quale anche l’Unione europea ha reagito. “ Razzismo, incitamento all’odio e contenuti illegali non hanno spazio online, non perché lo dice la Commissione, ma perché sono illegali nella vita reale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Barack e Michelle Obama come scimmie: il post di Trump fatto con l’AI. Ue: “Noi abbiamo regole”

Donald Trump ha condiviso un video che mostra Barack e Michelle Obama raffigurati come scimmie.

Donald Trump torna a scatenare polemiche.

Trump pubblica sul suo social Truth un video razzista contro Barack e Michelle ObamaTrump pubblica un video razzista contro Barack e Michelle Obama sui social. La comunità americana chiede una condanna unanime. la7.it

Trump posta video con Obama e Michelle in corpi di scimmie: è polemica negli UsaIl governatore della California Newsom: Comportamento disgustoso. L'Ue: Razzismo e incitamento all'odio non abbiano spazio online ... gazzettadelsud.it

Trump continua a aggiornare il suo record di vergogne, postando un video in cui Barak e Michelle Obama sono ritratti così. La camicia di forza si avvicina facebook