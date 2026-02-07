Trump il video delle polemiche | Barack e Michelle Obama come scimmie

Donald Trump torna a far parlare di sé con un video che sta scatenando polemiche. Questa volta, il presidente americano ha condiviso sui social un filmato realizzato con l’intelligenza artificiale, in cui si vede lui come il Re Leone. Nel video, Barack e Michelle Obama sono rappresentati come scimmie, scatenando subito reazioni di sdegno e critiche. La diffusione di questo contenuto ha acceso un acceso dibattito online, con molti che condannano il modo in cui Trump usa i social per attirare l’attenzione.

Bufera su Donald Trump per il video delle polemiche. Il presidente americano ha diffuso sui social un filmato realizzato con l'AI che lo ritrae come il Re Leone del famoso film di animazione. Nella giungla si vedono molti politici americani con le sembianze di altri animali. Tra questi l'ex presidente Barack Obama con la moglie Michelle, ritratti come scimmie. Circostanza questa che ha attirato sul presidente feroci critiche e accuse di razzismo. Pur affermando di condannare il post Trump non si è scusato. "Non ho commesso alcun errore", ha risposto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. Trump rifiuta di scusarsi per il video con gli Obama-scimmie: Non l'avevo visto tutto, però anche a me darebbe fastidio. Ha guardato solo la prima parte, senza vedere le immagini offensive che raffiguravano l'ex presidente Barack Obama e sua Michelle come delle scimmie. E dunque per questo non ha commesso alcun errore.

