Serie C | Audace Cerignola un baluardo difensivo ferma il Catania capolista Sesto risultato utile consecutivo

L'Audace Cerignola ferma il Catania capolista con uno 0-0 che vale oro. I pugliesi si confermano una delle squadre più solide del campionato e ottengono il sesto risultato utile di fila. La partita si è giocata sul campo del Catania, ma i padroni di casa non sono riusciti a trovare la rete contro una difesa compatta e ben organizzata. Un punto che dà fiducia all’Audace e che dimostra come questa squadra sia diventata una vera e propria fortezza mobile in Serie C.

Audace Cerignola: una fortezza mobile in Serie C, il Catania bloccato sull'0-0. L'Audace Cerignola ha ottenuto un importante pareggio 0-0 sul campo del Catania, proseguendo la sua striscia positiva che conta ora sei risultati utili consecutivi. La squadra di Maiuri consolida il settimo posto in classifica nel campionato di Serie C, alimentando le speranze di un ulteriore avvicinamento alle zone di vertice. Un risultato che pesa, quello conquistato al 'Massimino', per diversi motivi. Il Catania, seconda in classifica, non subiva una sconfitta tra le mura amiche dal settembre scorso. L'Audace Cerignola, quindi, è riuscita a fermare una formazione in grande forma e in un ambiente particolarmente ostile.

