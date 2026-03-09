Gol di Proietto | la Pianese batte Pineto E’ il sesto risultato utile consecutivo

La partita tra Pianese e Pineto si è conclusa con la vittoria della Pianese, che ha segnato un gol decisivo di Proietto. La formazione di casa ha ottenuto così il sesto risultato utile di fila, mantenendo il vantaggio nel punteggio grazie a una rete siglata nel primo tempo. La partita si è svolta con cambi di formazione effettuati nel corso del secondo tempo e sostituzioni in entrambe le squadre.

PIANESE 1 PINETO 0 PIANESE (3-4-2-1) Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey; Sussi (43'st Xhani), Bertini, Simeoni (1'st Proietto), Martey; Ianesi (35'st Peli), Tirelli (27'st Balde); Fabrizi (43'st Ongaro). All. Birindelli PINETO (3-5-2) Tonti; Postiglione (25'st El Haddad), Frare, Giannini; Baggi (38'st Ienco), Pellegrino, Germinario, Nebuloso (25' st Kraja), Borsoi; D'Andrea (38'st Biggi), Vigliotti (38'st Marrancone). All. Tisci. Arbitro: Enrico Eremitaggio di Ancona (Lauri – Skura). Rete: 8'st Proietto. Note: Ammoniti: Sussi, Germinario, Pellegrino, Frare, Balde. Spettatori: 494. Recuperi: 5 e 5. PIANCASTAGNAIO – Bel successo interno della Pianese che batte il Pineto in un importante scontro diretto playoff.