Negli ultimi giorni si sono intensificati i segnali di una crisi tra i rappresentanti principali del Movimento 5 Stelle, con tensioni evidenti tra il leader e un altro esponente di spicco. La rottura riguarda questioni politiche e strategiche, portando a un allontanamento pubblico tra le due figure. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e degli osservatori politici, che seguono con interesse gli sviluppi di questa frattura interna.

C’era una volta il “vaffa”, la purezza del Movimento, la pretesa di aprire il Parlamento come una scatola di tonno. Oggi, a quanto pare, di quei 5 stelle resta solo la puzza di bruciato. La lite tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio non è un semplice screzio da cortile, ma la fotografia del fallimento di un esperimento politico che ha portato il Paese sull’orlo dell’abisso. È la storia di un “avvocato del popolo” (e di chi se no?) e di un ragazzotto napoletano che, dopo essersi spartiti le spoglie del potere per un paio d’anni, ora si azzannano colmi di rancore reciproco. Di Maio, che per anni ha incarnato la versione più docile e governativa – leggi: poltronara – del grillismo, oggi scopre che il trasformismo ha un prezzo.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il tramonto dei 5 Stelle: perché la lite Conte-Di Maio segna la fine di un’era

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