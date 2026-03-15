Il reboot di Buffy cancellato segna la fine di un’era per le serie tv

Hulu ha annunciato ufficialmente la cancellazione del reboot di Buffy, anche dopo che il episodio pilota era stato affidato a Chloe Zhao. La decisione è stata comunicata in modo diretto e senza approfondimenti, e Sarah Michelle Gellar ha informato i fan della notizia. La cancellazione segna la fine di un progetto atteso da tempo, che ora non vedrà mai la luce.

Niente da fare per il reboot di Buffy, il cui episodio pilota era stato affidato a Chloe Zhao: Hulu annuncia la cancellazione e tocca a Sarah Michelle Gellar comunicare la brutta notizia ai fan Il reboot di Buffy non si farà. Hulu, la piattaforma streaming che avrebbe dovuto dare il via alla produzione, ha deciso di non procedere con la nuova serie dedicata alla Cacciatrice di vampiri, cancellando definitivamente il progetto dopo mesi di rumors. A confermare la notizia è stata la stessa Sarah Michelle Gellar, protagonista della serie originale, che ha annunciato la decisione ai fan con un video pubblicato su Instagram. Il progetto era in sviluppo da circa un anno, da quando cioè la piattaforma aveva ordinato un episodio pilota. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il reboot di Buffy cancellato segna la fine di un’era per le serie tv Articoli correlati Il reboot di Buffy l’Ammazzavampiri potrebbe dare risposta alle domande lasciate in sospesoBuffy l’Ammazzavampiri sta per tornare con un reboot/sequel, e l’operazione potrebbe finalmente chiudere uno dei cliffhanger più discussi della... Leggi anche: Le 12 Serie TV più attese del 2026: da Daredevil a Buffy, la guida completa Tutto quello che riguarda Il reboot di Buffy cancellato segna la... Temi più discussi: Buffy l’ammazzavampiri – Addio al reboot, l’annuncio ufficiale di Sarah Michelle Gellar; Buffy, clamoroso: cancellato il reboot della serie! Tutti i dettagli [VIDEO]; Il reboot di Buffy cancellato segna la fine di un’era per le serie tv; Buffy, il reboot è già finito: Hulu scarta il pilot con Sarah Michelle Gellar e Chloé Zhao. Il reboot di Buffy cancellato segna la fine di un’era per le serie tvNiente da fare per il reboot di Buffy, il cui episodio pilota era stato affidato a Chloe Zhao: Hulu annuncia la cancellazione e tocca a Sarah Michelle Gellar comunicare la brutta notizia ai fan ... movieplayer.it Buffy, il reboot è stato cancellato da HuluBuffy, il reboot è stato cancellato da Hulu. L’annuncio di Sarah Michelle Gellar sui social. La porta per altri progetti rimane aperta. tvserial.it Il ritorno a Sunnydale sembra destinato a rimanere solo un sogno. Sarah Michelle Gellar ha ufficialmente annunciato che la nuova serie sequel di Buffy l'ammazzavampiri è stata cancellata ancor prima di vedere la luce. Una notizia che ha lasciato i fan sotto s facebook Buffy l'ammazzavampiri, ci sono notizie devastanti: la serie sequel è cancellata! x.com