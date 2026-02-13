Il tramonto del cono? Ecco perché i farmaci dimagranti stanno togliendo la voglia di gelato e la Borsa conferma

I farmaci dimagranti stanno riducendo la voglia di gelato, e la Borsa reagisce. Il motivo? I farmaci innovativi stanno cambiando le abitudini alimentari degli italiani, spingendoli a evitare i dolci più tradizionali. Le azioni delle aziende dolciarie crollano, toccando livelli mai visti prima. La domanda di gelato si riduce drasticamente, e i mercati ne risentono immediatamente. La salute pubblica diventa ora protagonista anche nel mondo finanziario.

Il mondo della finanza sta assistendo a un fenomeno senza precedenti: la salute pubblica sta influenzando direttamente l’andamento dei mercati dolciari. Magnum Ice Cream, il colosso che gestisce icone del sottozero come Cornetto e Ben & Jerry’s, ha vissuto un debutto turbolento come società indipendente dopo il distacco dalla casa madre Unilever. Nonostante ricavi solidi che toccano quasi gli 8 miliardi di euro, il titolo è sprofondato ad Amsterdam, arrivando a perdere oltre il 14% in una sola seduta. A preoccupare gli investitori non sono tanto i costi legati alla ristrutturazione aziendale, quanto un cambiamento strutturale nei consumi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

I farmaci a base di agonisti del recettore GLP-1 sono stati al centro di molte discussioni sul loro ruolo nel trattamento dell’obesità.

