Giada D' Antonio cade in allenamento | sospetta rottura del legamento crociato anteriore

Giada D'Antonio si è infortunata durante un allenamento a Dobbiaco, a causa di una caduta durante l'inforcata, e potrebbe aver riportato una rottura del legamento crociato anteriore. La giovane sciatrice di 16 anni, proveniente da Napoli, aveva appena partecipato alla combinata a squadre femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina, e la sua caduta mette in dubbio la sua presenza nelle gare future.

Brutto infortunio per la sciatrice napoletana a Dobbiaco, in preparazione delle gare tecniche per le Olimpiadi di Milano Cortina. Le sue condizioni verranno valutate ulteriormente nelle prossime ore Le Olimpiadi di Milano Cortina rischiano di essere già finite per Giada D'Antonio. La 16enne sciatrice napoletana, che aveva esordito nella rassegna a cinque cerchi nei giorni scorsi nella combinata a squadre femminile, è caduta in allenamento a Dobbiaco in seguito a un'inforcata, mentre era impegnata insieme alle compagne in Gigante. L'atleta classe 2009 è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il legamento crociato anteriore rappresenta una delle principali sfide per i calciatori, poiché la sua lesione può compromettere seriamente la carriera sportiva.

