Il ' tesoro ritrovato' frena i lavori in via Argiro | ecco il piano del Comune per salvare i fondi Pnrr
I cantieri nel centro di Bari, legati ai progetti del PNRR, sono attualmente in fase di rallentamento a causa del ritrovamento di un tesoro durante i lavori in via Argiro. Durante una seduta della Commissione Trasparenza, presieduta da un consigliere comunale, sono stati ascoltati l’assessore alla Cura del Territorio e il responsabile del settore Urbanizzazioni Primarie. La scoperta ha portato il Comune a mettere in atto un piano per tutelare i fondi destinati ai progetti.
Luci e ombre sui cantieri del Pnrr che stanno interessando il centro di Bari. Oggi, durante la seduta della Commissione Trasparenza, presieduta dal consigliere Antonio Ciaula, l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi e il direttore del Settore Urbanizzazioni Primarie, Raffaele.🔗 Leggi su Baritoday.it
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