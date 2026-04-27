Il ' tesoro ritrovato' frena i lavori in via Argiro | ecco il piano del Comune per salvare i fondi Pnrr

I cantieri nel centro di Bari, legati ai progetti del PNRR, sono attualmente in fase di rallentamento a causa del ritrovamento di un tesoro durante i lavori in via Argiro. Durante una seduta della Commissione Trasparenza, presieduta da un consigliere comunale, sono stati ascoltati l’assessore alla Cura del Territorio e il responsabile del settore Urbanizzazioni Primarie. La scoperta ha portato il Comune a mettere in atto un piano per tutelare i fondi destinati ai progetti.