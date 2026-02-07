Asilo a Bari Vecchia lavori fermi Fondi Pnrr a rischio c?è il piano B

L’asilo a Bari Vecchia, finanziato con oltre 770mila euro di fondi Pnrr, rischia di non vedere mai la luce. I lavori sono fermi da settimane e non ci sono ancora segnali di ripresa. Se la situazione dovesse continuare così, il progetto potrebbe saltare, lasciando i bambini senza un servizio fondamentale nel cuore del quartiere. Intanto, gli amministratori cercano un piano alternativo per non perdere i fondi già stanziati.

L'asilo nido nella Diomede Fresa nel cuore di Bari Vecchia, finanziato con fondi Pnrr per 775mila euro, potrebbe essere a rischio. A pochi mesi dalla chiusura obbligata dei lavori (30 giugno) arriva la decisione del Comune di procedere con la risoluzione del contratto nei confronti dell'impresa che si è aggiudicata l'intervento. Il cantiere è partito nel novembre del 2023 e prevede la riqualificazione dell'edificio con la trasformazione della destinazione d'uso da scuola d'infanzia ad asilo nido per una fascia di fruitori di età inferiore ai 3 anni. L'intervento prevede l'adeguamento di alcuni ambienti interni per la realizzazione di una cucina e dei locali attinenti all'attività del personale preposto.

