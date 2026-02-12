Olbia-Aeroporto rischio stop lavori e fondi Pnrr | burocrazia frena il cantiere ferroviario e allerta occupazione

La costruzione della nuova tratta ferroviaria tra Olbia e l’aeroporto Costa Smeralda rischia di fermarsi. La burocrazia rallenta i lavori e mette a rischio i fondi del Pnrr destinati al progetto. Se non si sblocca la situazione, potrebbero saltare centinaia di posti di lavoro e il cantiere resta bloccato. La situazione è tesa e le istituzioni cercano di trovare una soluzione prima che sia troppo tardi.

Olbia a Rischio Binari: Cantiere Aeroporto Fermo e Allarme per i Fondi Pnrr. Olbia, 12 febbraio 2026 – Un'impasse burocratica minaccia di bloccare la realizzazione della nuova tratta ferroviaria tra Olbia e l'aeroporto Costa Smeralda, mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro e la destinazione di importanti fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La Fillea Cgil Sardegna e la Camera del Lavoro della Gallura hanno lanciato un appello urgente alle istituzioni locali per sbloccare la situazione. Il Nodo Burocratico e il Passaggio di Consegne. La radice del problema risiede in un complesso passaggio di consegne tra le imprese coinvolte nel progetto.

