Agrigento Sodano pronto a candidarsi | il centrodestra si riunisce per trovare l’unità in vista delle elezioni

Da ameve.eu 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sandro Sodano ha annunciato di voler tornare in corsa, spinto dalla crescente incertezza del centrodestra agrigentino in vista delle prossime elezioni. La sua decisione arriva mentre i leader dei partiti si stanno incontrando per trovare un candidato unito, di fronte alle divisioni interne. La situazione si fa tesa, con alcuni esponenti che spingono per candidature alternative e altri che cercano un fronte compatto. Sodano ha già iniziato a raccogliere consensi tra gli alleati e si prepara a partecipare alla prossima sfida politica.

Sodano valuta il ritorno in campo: il centrodestra al bivio per le elezioni ad Agrigento. Agrigento è in fermento elettorale. L’ex sindaco Calogero Sodano, figura storica della politica locale, non esclude un suo ritorno alla guida della città, ma pone una condizione chiara: l’unità del centrodestra e la garanzia di una candidatura condivisa. La decisione attende l’esito di un vertice cruciale in programma a Catania, dove si definirà la strategia della coalizione per le prossime amministrative. L’attesa del vertice di Catania e le condizioni di Sodano. La possibilità di rivedere Calogero Sodano alla guida di Agrigento si fa sempre più concreta, alimentando un dibattito politico intenso.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Elezioni, il centrodestra si riunisce per l'alternativa a BasileDomani a Palermo i leader del centrodestra siciliano si incontrano per discutere l’alleanza in vista delle elezioni di primavera.

Agrigento: Centrodestra punta su un medico per le elezioni, fuori Miccichè e Cacciatore. Nuova fase politica in vista.A Agrigento, il centrodestra ha deciso di puntare su un medico come candidato alle prossime elezioni comunali, escludendo Miccichè e Cacciatore dalla corsa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giorno: 13 Febbraio 2026.