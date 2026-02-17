Agrigento Sodano pronto a candidarsi | il centrodestra si riunisce per trovare l’unità in vista delle elezioni

Sandro Sodano ha annunciato di voler tornare in corsa, spinto dalla crescente incertezza del centrodestra agrigentino in vista delle prossime elezioni. La sua decisione arriva mentre i leader dei partiti si stanno incontrando per trovare un candidato unito, di fronte alle divisioni interne. La situazione si fa tesa, con alcuni esponenti che spingono per candidature alternative e altri che cercano un fronte compatto. Sodano ha già iniziato a raccogliere consensi tra gli alleati e si prepara a partecipare alla prossima sfida politica.

Sodano valuta il ritorno in campo: il centrodestra al bivio per le elezioni ad Agrigento. Agrigento è in fermento elettorale. L’ex sindaco Calogero Sodano, figura storica della politica locale, non esclude un suo ritorno alla guida della città, ma pone una condizione chiara: l’unità del centrodestra e la garanzia di una candidatura condivisa. La decisione attende l’esito di un vertice cruciale in programma a Catania, dove si definirà la strategia della coalizione per le prossime amministrative. L’attesa del vertice di Catania e le condizioni di Sodano. La possibilità di rivedere Calogero Sodano alla guida di Agrigento si fa sempre più concreta, alimentando un dibattito politico intenso.🔗 Leggi su Ameve.eu Elezioni, il centrodestra si riunisce per l'alternativa a BasileDomani a Palermo i leader del centrodestra siciliano si incontrano per discutere l’alleanza in vista delle elezioni di primavera. Agrigento: Centrodestra punta su un medico per le elezioni, fuori Miccichè e Cacciatore. Nuova fase politica in vista.A Agrigento, il centrodestra ha deciso di puntare su un medico come candidato alle prossime elezioni comunali, escludendo Miccichè e Cacciatore dalla corsa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giorno: 13 Febbraio 2026. Michele Sodano. . Ma chi l'ha detto che la politica debba essere solo improvvisazione Ad Agrigento abbiamo fatto il contrario. Formazione, confronto, competenza. Parlano Carmelo Miceli, Diego Altezza e Giovanni Crosta, i relatori del primo "Corso di Formaz facebook