Michele Sodano sembra unire i Progressisti Centrodestra in tilt su Lillo Sodano e rispunta il nome di Firetto

Michele Sodano sembra riunire i Progressisti mentre il Centrodestra mostra incertezza su Lillo Sodano, e torna alla ribalta il nome di Firetto. Si attendono sviluppi importanti per la corsa al municipio di Agrigento, con possibili cambiamenti nelle alleanze di entrambe le coalizioni. Le prossime settimane potrebbero portare a decisioni decisive per le candidature e gli equilibri politici locali.

Si prevedono scenari nuovi, e probabilmente definitivi, per l’elezione del sindaco di Agrigento sia nel Centrosinistra che nel Centrodestra. Come AgrigentoNotizie aveva preannunciato ieri pomeriggio, si è svolto a Palermo un tavolo di confronto fra i partiti che fanno parte dell’Area Progressista. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Amministrative 2026, l'accordo sulla carta c'è: Lillo Sodano candidato sindaco del CentrodestraSalvo colpi di scena dell’ultimo minuto durante l’incontro in programma domani a Palermo, il nominativo sul quale la coalizione in maniera unitaria...

"Hanno paura di Michele Sodano": Lo Verde schernisce il Centrodestra e "bolla" come fallimentare l'era Micciché“Fa sorridere come i vertici del Centrodestra Agrigentino siano costretti a far intervenire Donzelli per provare a fermare La Vardera e il suo...

Controcorrente di Ismaele La Vardera fa un passo in avanti e candida a sindaco Michele SodanoIl deputato già candidato alla presidenza della Regione: Metto a disposizione della città e degli alleati il nome di Michele, pronti a confrontarci sin da subito su programma e squadra. Noi lanciamo ... agrigentonotizie.it

Controcorrente annuncia il proprio candidato sindaco: è Michele SodanoIl movimento di Ismaele La Vardera lancia la candidatura a sindaco di Michele Sodano. Si sgretola pezzo dopo pezzo anche l’area progressista ad Agrigento ... grandangoloagrigento.it