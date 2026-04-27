Negli ultimi tempi si parla di come i dispositivi elettronici, spesso considerati rifiuti, possano invece diventare risorse utili. Le scuole stanno promuovendo iniziative per coinvolgere gli studenti nella gestione sostenibile dei materiali tecnologici, riconoscendo nei giovani un ruolo chiave nel processo di transizione ambientale. Questi progetti mirano a sensibilizzare e a far comprendere l'importanza di un uso più consapevole delle risorse digitali.

Le scuole come motore del cambiamento, i ragazzi come primi protagonisti della transizione ambientale. Parte dai corridoi e dalle aule degli istituti superiori il progetto pilota “Accendi la risorsa, spegni il rifiuto“ lanciato da Cem, gestore rifiuti sul territorio, per rivoluzionare la raccolta dei piccoli rifiuti elettronici. Un’iniziativa che unisce raccolta differenziata, educazione ambientale e sensibilizzazione, puntando su uno dei nodi più critici e spesso sottovalutati della gestione degli scarti: lo smaltimento di smartphone, auricolari e mini elettrodomestici fuori uso. L’iniziativa coinvolge Vimercate e altri centri per un totale di 350 studenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Si parla di: Il telefonino da buttare? Una risorsa; Lo smartphone non è da buttare: i pixel bruciati si possono rinnovare così.

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