Rapina il telefonino a una turista canadese e fugge

La polizia ha arrestato un uomo che aveva appena rapinato un telefonino a una turista canadese a piazza Garibaldi. Gli agenti, impegnati in un servizio di routine nella zona, hanno visto il colpo e sono subito corsi dietro al rapinatore. Dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e fermato. La turista è rimasta illesa, e l’uomo è stato portato in Questura.

La polizia locale ha arrestato un uomo per una rapina a una turista canadese. Gli agenti dell'Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali, impegnati in un servizio nella zona di piazza Garibaldi, hanno notato lo scippo del telefonino della vittima e hanno inseguito il rapinatore.

