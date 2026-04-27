Il tecnico della squadra si è detto soddisfatto dell’interpretazione dei suoi giocatori durante la partita, sottolineando la solidità mostrata. Il coach ha anche parlato di un atteggiamento di spinta ed entusiasmo che può essere utile in vista dei playoff. La squadra ha dominato nel derby, anche se non ha concluso con la vittoria, lasciando comunque un risultato positivo.

Non si poteva certo chiedere una prestazione più bella di questa. La Effe fa la Effe e si gode lo strapotere nel derby, pur senza la ciliegina finale: ma tant’è, ora è bella da conquistare. Dominio su tutti i fronti, atteggiamento impeccabile, che si spera sia solo l’anticamera dei playoff. Dove sarà indispensabile conservare il trend del PalaDozza e restare squadra. Che per un gruppo perennemente in infermeria è la più grande conquista (finora) di questa stagione. "Tanti complimenti ai ragazzi – dice coach Caja –, partita di grande consistenza mettendola subito sui binari che volevamo, dominando a rimbalzo e con una prova corale da parte di tutti i giocatori: sei giocatori in doppia cifra, 24 assist e 5 perse, vuole dire tanta pulizia di gioco.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il tecnico: "I miei ragazzi hanno interpretato la partita con grande consistenza». Coach Caja guarda già ai playoff: "Abbiamo spinta ed entusiasmo»

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Il tecnico soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "Bene così». Caja: "Tutti hanno dato una mano. Siamo stati molto bravi in difesa»Soddisfatto per la vittoria, ma anche per la prestazione della squadra, coach Attilio Caja sottolinea i meriti della Fortitudo.

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