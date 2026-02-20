La nuova strategia di Una Hotels si concentra sui playoff, puntando su una difesa solida e un rinnovato entusiasmo. La pausa invernale permette ai club di analizzare le prestazioni e pianificare le mosse future. Dopo aver disputato 20 partite su 30, la squadra si prepara ad affrontare la seconda parte del campionato con maggiore determinazione. La squadra ha rafforzato la linea difensiva e ritrovato la fiducia dei tifosi, che ora sognano di raggiungere gli obiettivi stabiliti all’inizio stagione.

La pausa invernale diventa sempre il momento dei primi bilanci. Lo è, a maggior ragione, se sono già state giocate 20 partite di campionato ovvero 23 della regular season. La Pallacanestro Reggiana ci arriva con una squadra ampiamente modificata rispetto all’inizio dell’anno (out Cheatham e Smith, dentro Thor, Brown e Rossato) e con un’energia ben diversa da quella, intermittente e a tratti preoccupante, dei primi quattro mesi. Le tre vittorie esterne in campionato – con Udine, Varese e Venezia – dimostrano che adesso, se si scende in campo con la giusta mentalità e una buona dose di ‘cazzimma’, il gruppo possiede i numeri per lasciarsi alle spalle le difficoltà e guardare avanti con ottimismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova Una Hotels guarda ai playoff. Difesa d’acciaio, torna l’entusiasmo

Leggi anche: È la difesa la vera arma letale dell’Una Hotels

Leggi anche: Thor, un supereroe per l’Una Hotels. Difesa, rimbalzi e tiro infallibile

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.