Il tecnico soddisfatto della prova dei suoi ragazzi | Bene così Caja | Tutti hanno dato una mano Siamo stati molto bravi in difesa

Dopo la vittoria in trasferta, coach Attilio Caja si dice soddisfatto della prova dei suoi giocatori. “Bene così”, commenta, sottolineando come tutti abbiano dato il massimo in difesa. La squadra ha mostrato compattezza e determinazione, e il tecnico non nasconde la sua soddisfazione per come hanno affrontato la partita.

Soddisfatto per la vittoria, ma anche per la prestazione della squadra, coach Attilio Caja sottolinea i meriti della Fortitudo. "Siamo molto contenti – conferma – è stata una vittoria di squadra in una partita estremamente difficile. Abbiamo tenuto il controllo sulla partita, Torino è stata avanti solo all’inizio poi abbiamo preso in mano il match anche con buoni margini". Caja sottolinea i meriti della difesa: "Abbiamo tenuto Torino a 68 punti, tanto di cappello ad Allen che ha fatto una gara di altissimo livello e la scarica nella ripresa di Teague. Lì sono stati meriti loro; noi invece qualche palla persa in attacco di troppo ci ha portato a soffrire fino alla fine, ma sono contento perché tutti hanno dato la loro mano, anche chi è uscito dalla panchina". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il tecnico montenegrino Dusko Ivanovic ha analizzato la sconfitta della Virtus contro la Stella Rossa, evidenziando una prova insufficiente in fase difensiva e poca aggressività da parte dei suoi.

