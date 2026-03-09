Trilussa cantato | la poesia diventa musica al Teatro V Colonna

Il 15 marzo 2026 alle 18:00 al Teatro V. si terrà il concerto “Trilussa cantato” con l'esibizione di Mario Alberti. L’evento trasforma le poesie di Trilussa in musica, coinvolgendo il pubblico in un’interpretazione dal vivo. La serata è dedicata a mettere in scena le rime e i versi del poeta romano attraverso un'esecuzione musicale. La rappresentazione è prevista per una domenica pomeriggio.

Cosa: Il concerto-evento "Trilussa cantato" di Mario Alberti.. Dove e Quando: Domenica 15 marzo 2026, ore 18:00, al Teatro V. Colonna di Marino.. Perché: Un'opera musicale che trasforma i versi del grande poeta romanesco in canzoni, in un connubio inedito tra letteratura e clarinetti.. La figura di Carlo Alberto Salustri, universalmente noto come Trilussa, rappresenta un pilastro inscindibile dell'identità culturale romana. Le sue poesie, intrise di ironia tagliente, saggezza popolare e un'osservazione acuta dei vizi e delle virtù umane, continuano a vivere non solo nelle antologie, ma anche nell'immaginario collettivo della Capitale. Domenica 15 marzo 2026, il pubblico del Teatro V.