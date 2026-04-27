Il Teatro delle Vittorie di Roma ha cessato le trasmissioni e si trova ora in vendita. Lo studio televisivo, noto per aver ospitato nel corso degli anni figure di rilievo dello spettacolo, come Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Mina e Alberto Sordi, non è più in attività. La Rai ha deciso di mettere in vendita l’edificio, segnando la fine di un’epoca per lo storico luogo di produzione televisiva.

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© Davidemaggio.it - Il Teatro delle Vittorie è in vendita. È la fine di un’epoca

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