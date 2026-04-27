Il teatro Bonci si apre ai performer con disabilità e ospita lo spettacolo Grease Days
Il Teatro Bonci di Cesena a un anno di distanza tornerà ad ospitare l’associazione Il Disegno, diretta da Roberto Fabbri, mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 21, con il suo nuovo spettacolo“Grease Days”.In scena circa 60 attori con disabilità e 40 volontari, protagonisti di un progetto che nasce.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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